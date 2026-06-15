Uderzył w radiowóz. Jechał na zakazie i z narkotykami
Do kolizji z nieoznakowanym radiowozem doszło 10 czerwca na jednej z ulic Opola. Nerwowe zachowanie 43-latka wzbudziło podejrzenie policjantów.
Jak się okazało, kierowca miał przy sobie kilka porcji amfetaminy. W czasie przeszukania jego mieszkania policjantom udało się znaleźć ponad 2 kilogramy tego narkotyku.
Jakby tego było mało, 43-latek miał zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych wydany przez sąd. W związku z podejrzeniem, że mógł kierować pod wpływem narkotyków - została mu pobrana krew do badań.
Zarzuty i areszt
Mężczyzna został zatrzymany i usłyszał dwa zarzuty. Pierwszy dotyczy posiadania znacznych ilości narkotyków, a drugi niestosowania się do decyzji sądu.
Sąd zastosował wobec zatrzymanego tymczasowy areszt na trzy miesiące. Grozi mu kara do 10 lat więzienia.