Opole Uderzył w radiowóz. Jechał na zakazie i z narkotykami Oprac. Svitlana Kucherenko |

Waldemar Żurek walczy z piratami drogowymi. Zakazy prowadzenia samochodów są nieskuteczne Źródło wideo: Marzanna Zielińska/Fakty TVN Źródło zdj. gł.: Opolska policja

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Do kolizji z nieoznakowanym radiowozem doszło 10 czerwca na jednej z ulic Opola. Nerwowe zachowanie 43-latka wzbudziło podejrzenie policjantów.

Jak się okazało, kierowca miał przy sobie kilka porcji amfetaminy. W czasie przeszukania jego mieszkania policjantom udało się znaleźć ponad 2 kilogramy tego narkotyku.

W aucie i domu miał amfitaminę Źródło zdjęcia: Opolska policja

Jakby tego było mało, 43-latek miał zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych wydany przez sąd. W związku z podejrzeniem, że mógł kierować pod wpływem narkotyków - została mu pobrana krew do badań.

Zarzuty i areszt

Mężczyzna został zatrzymany i usłyszał dwa zarzuty. Pierwszy dotyczy posiadania znacznych ilości narkotyków, a drugi niestosowania się do decyzji sądu.

Policja zatrzymała 43-latka Źródło zdjęcia: Opolska policja

Sąd zastosował wobec zatrzymanego tymczasowy areszt na trzy miesiące. Grozi mu kara do 10 lat więzienia.

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