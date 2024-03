"Ominął radiowóz i rozpędził się do 200 kilometrów na godzinę". Uderzył w słup, 18-latek nie żyje

18-latek zmarł w szpitalu na skutek obrażeń odniesionych w wypadku, do którego doszło w nocy z czwartku na piątek na ulicy Budowlanych w Opolu. Mężczyzna nie reagował na polecenia policjantek. W pewnym momencie przyśpieszył, rozpędzając auto do 200 kilometrów na godzinę. Kierujący stracił jednak panowanie nad pojazdem i uderzył w słup. Siła uderzenia była tak duża, że auto rozpadło się na kawałki.

- Policjantki chciały zatrzymać do kontroli samochód osobowy ze względu na styl jazdy kierowcy. Ten jednak zlekceważył ich polecenia. Funkcjonariuszki pojechały za nim, używając sygnałów świetlnych i dźwiękowych. Nie był to jednak pościg. Mężczyzna nie uciekał. Policjantki dawały mu sygnał do tego, żeby się zatrzymał. Wezwały więc na wsparcie patrol ruchu drogowego po to, by zatrzymanie i kontrola przebiegły jak najbezpieczniej - powiedział podkomisarz Dariusz Świątczak z Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu.