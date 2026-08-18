Opole Pijany kierowca wiózł osobę, która w Polsce jest nielegalnie. Sprawę chciał załatwić łapówką Oprac. Svitlana Kucherenko |

Obywatel Gruzji zatrzymany po próbie wręczenia łapówki. Grozi mu deportacja Źródło wideo: KMP w Opolu Źródło zdj. gł.: KMP Opole

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Do zdarzenia doszło 14 sierpnia około godziny 20. Funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji w Opolu zatrzymali do kontroli drogowej kierującego Oplem, po tym, jak ten przekroczył dopuszczalną prędkości o ponad 20 kilometrów na godzinę. Okazało się, że 52-letni obywatel Gruzji miał w organizmie ponad promil alkoholu.

"W trakcie kontroli mężczyzna kilkukrotnie próbował wręczyć policjantom korzyść majątkową w wysokości 200 złotych. Funkcjonariusze nie przyjęli pieniędzy, a kierujący został zatrzymany" - informuje Komenda Miejska Policji w Opolu.

52-latek został przekazany w poniedziałek strażnikom granicznym wraz z wnioskiem o jego deportację.

Obywatel Gruzji zatrzymany po próbie wręczenia łapówki Źródło zdjęcia: KMP Opole

W Oplu podróżowały również trzy inne osoby - wszyscy są obywatelami Gruzji. Policjanci sprawdzili tożsamość pasażerów oraz legalność ich pobytu na terenie Polski. Okazało się, że jeden z nich, 41-letni mężczyzna, przebywa w Polsce nielegalnie. On również został zatrzymany, czeka na deportację.