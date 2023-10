Nauczycielka wygrała w sądzie z wiceministrem. Oboje kandydują w wyborach, poszło o film Agnieszki Holland

"Nauczycielka-polityk PO chciała wysłać uczniów na putinowski film A. Holland"- napisał w mediach społecznościowych wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński, który startuje do Sejmu z listy PiS, o Marzannie Gądek-Radwanowskiej, która startuje z KO. Polityczka oddała sprawę do sądu w trybie wyborczym i wygrała. Sąd wskazał, że wiceminister nawet nie widział "Zielonej Granicy", a publikował o niej posty.

Zaproponowała wyjście na film "Zielona Granica", nie wszyscy rodzice się zgodzili

Sąd ustalił, że 19 września Gądek-Radwańska zaproponowała dyrekcji szkoły wyjście do kina na film Agnieszki Holland "Zielona Granica". Dyrekcja zgodziła się pod warunkiem, jeśli wychowawcy zbiorą zgody od rodziców uczniów. Nie wszyscy rodzice się zgodzili, dlatego do wyjścia nie doszło.

Jabłoński: chciała wysłać uczniów na putinowski film, rodzice zaprotestowali

22 września Jabłoński umieścił na swoich kontach w mediach społecznościowych następujący post, nawołując do jego dalszego udostępniania: "Podajcie dalej - ta bezczelność powinna zostać nagłośniona!! Nauczycielka-polityk PO (kandyduje do Sejmu, szczyci się zdjęciami z prorosyjskim Kołodziejczakiem) chciała wysłać uczniów na putinowski film A.Holland. Rodzice zaprotestowali. Co robi @onetpl, ocieplający wizerunek Putina? Atakuje polskich RODZICÓW, za to że wyrazili swoje zdanie – atakuje ich, że są „związani z PiS”. O tym, że nauczycielka jest politykiem PO – drobnym druczkiem pod koniec artykułu [dwie ikonki świń] Świnie — to w tej sytuacji łagodne określenie".