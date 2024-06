Narkotyki, broń, gotówka i sześciu zatrzymanych

Czarnorynkowa wartość znalezionych narkotyków przekracza 600 tysięcy złotych

Według ustaleń śledczych, członkowie grupy mogli wprowadzić na czarny rynek nawet 50 kilogramów amfetaminy, a ich zyski mogły sięgnąć nawet 1,5 miliona złotych. Zatrzymani usłyszeli zarzut udziału w zorganizowanej grupie przestępczej za co grozi do ośmiu lat więzienia. Mieszkańcowi Brzegu zarzuca się kierowanie grupą, za co grozi do 10 lat więzienia.