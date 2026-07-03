Opole "Oblał ją łatwopalna cieczą i podpalił". 39-latka w szpitalu, sprawca zatrzymany Oprac. Mikołaj Gątkiewicz |

Mężczyzna w Opolu oblał kobietę cieczą i podpalił Źródło wideo: Prosto z Opolskiego Źródło zdj. gł.: Prosto z Opolskiego

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Do zdarzenia doszło w czwartek po godzinie 17 na Alei Przyjaźni w Opolu. - Policja dostała zgłoszenie od 39-letniej kobiety, że do jej mieszkania wszedł mężczyzna, oblał ją łatwopalną cieczą i podpalił - przekazała asp. Ewelina Karpińska z Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu.

Na miejsce skierowane zostały służby - zespoły ratownictwa medycznego, zastępy ochotniczej i państwowej straży pożarnej oraz policja. Z budynku ewakuowano około 20 mieszkańców.

39-latka w szpitalu, sprawca zatrzymany

Poszkodowana kobieta z poparzeniami trafiła do szpitala. Na ten moment nie ma informacji o jej stanie zdrowia. Sprawca zbiegł z miejsca zdarzenia, jednak po godzinie został zatrzymany. - Policja wyjaśnia okoliczności zdarzenia. Nie wiadomo, co łączyło mężczyznę z kobietą i jaki był motyw jego działania - przekazała Karpińska.