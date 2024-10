Jechał ciężarówką całą szerokością drogi

czytaj dalej

We wtorek rozpoczęło się dwudniowe posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej. - Nie spodziewamy się obniżki stóp procentowych ani w październiku, ani do końca tego roku - ocenił ekonomista Banku Peako Kamił Łuczkowski. Jak dodał, bank utrzymuje także prognozę, że obniżek nie będzie co najmniej do końca 2025 roku.