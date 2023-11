Ireneusz Jaki odwołany z funkcji prezesa miejskiej spółki. Po raz kolejny

Jak przyznał prezydent, odwołanie było możliwe, ponieważ w posiedzeniu rady nie uczestniczył przedstawiciel Polskiego Funduszu Rozwoju, który zgodnie z umową spółki ma prawo do sprzeciwu wobec zmian na stanowisku prezesa. Do tej pory reprezentanci PFR zawsze stawiali weto wobec kolejnych prób odwołania Jakiego ze stanowiska.

Patryk Jaki komentuje odwołanie swojego ojca z funkcji prezesa WiK

"Co za histeryczny ton. (...) Który to już taki sam wpis? 57. To takie odwołanie jak te wiele poprzednich przez ostatnie lata, po których sądy zawsze stwierdzały nielegalne działanie A. Wiśniewskiego i przywracały ojca na funkcję. Umowa mówi jasno: do odwołania potrzebna jest zgoda udziałowca: PFR, której znów tym razem nie było. Więc to oczywiste złamanie prawa" - napisał polityk.