Opole Narkotykowa siatka rozbita. 27 zatrzymanych w trzech województwach Oprac. Svitlana Kucherenko |

Zorganizowana grupa narkotykowa rozbita przez CBZC

W akcji rozpracowania grupy osób sprzedających marihuanę i mefedron uczestniczyli m.in. policjanci CBZC z Opola, przewodnicy z psami szkolonymi w wykrywaniu narkotyków z Aresztu Śledczego w Opolu i funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej z Wrocławia.

Jak ustalono w trakcie śledztwa, członkowie grupy od maja 2025 r. w województwie opolskim oferowali i sprzedawali narkotyki, korzystając z szyfrowanych komunikatorów internetowych. Po ustaleniu tożsamości podejrzanych w ciągu ostatnich tygodni służby przeprowadziły wiele skoordynowanych czynności w województwach opolskim, dolnośląskim i lubelskim. Podczas przeszukań mieszkań i samochodów osób mogących mieć związek z handlem narkotykami znaleziono ponad 5,5 kg marihuany, gotówkę i kompletny sprzęt służący do uprawy konopi indyjskich.

Sprzedawali narkotyki przez szyfrowane komunikatory

Służby zatrzymały 27 osób

Zatrzymano 25 mężczyzn w wieku od 23 do 30 lat i dwie kobiety. Jeden z zatrzymanych jest obywatelem Ukrainy. Wszystkim przedstawiono zarzuty m.in. udziału w handlu znacznymi ilościami środków odurzających, substancji psychotropowych oraz nielegalnej uprawy konopi indyjskich i sprzedaży marihuany.

Na wniosek prokuratora sąd zastosował wobec dwóch podejrzanych środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania, wobec dwóch - poręczenia majątkowe, a wobec dziewięciu osób prokurator zastosował wolnościowy środek zapobiegawczy w postaci dozoru policyjnego. Jak zaznaczyła policja, śledztwo ma charakter rozwojowy.

CBZC rozbiło narkotykową siatkę

