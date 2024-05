Zakrwawiony mężczyzna leżał na ulicy. Twierdził, że zaatakował go "nieznany sprawca"

Policjanci na jednej z ulic zauważyli zakrwawionego 51-latka. Mężczyzna wyjaśnił, że został zaatakowany, a sprawca uciekł. Policjanci nie uwierzyli, dlatego pojechali z nim do jego mieszkania. Na miejscu okazało się, że nożem zaatakowała go nietrzeźwa partnerka.

Do zdarzenia doszło około północy pierwszego dnia majówki w terenie nyskiego powiatu. Dyżurny policji otrzymał zgłoszenie o tym, że jeden z mieszkańców został dźgnięty nożem i krwawi. Kiedy funkcjonariusze pojechali pod wskazany adres to na miejscu zastali rannego mężczyznę. Jak tłumaczył policji 51-latek, miał on zostać ugodzony nożem, gdy wracał ze sklepu do domu. Pracujący na miejscu policjanci, którzy zabezpieczyli ślady i dowody mieli jednak wątpliwości co do okoliczności ataku. Po chwili jednak wyszła na jaw prawdziwa historia zdarzenia.