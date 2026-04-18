Śmiertelny wypadek. Motocyklista zderzył się z autem
Do tragicznego wypadku doszło około 8.20 w sobotę na drodze krajowej nr 46 w rejonie Ścibórza w powiecie nyskim. Na miejsce przyjechali strażacy i policjanci.
- Motocyklista jadący Hondą z nieznanych przyczyn zderzył się z Oplem. 43-letni motocyklista mimo prowadzonej reanimacji nie przeżył - poinformowała Janina Kędzierska z Komendy Powiatowej Policji w Nysie.
Motocykl po zderzeniu zapalił się i wybuchł. Pożar ugasili strażacy.
- W wypadku poszkodowany jest również jeden z dwóch jadących Oplem mężczyzn. Z obrażeniami trafił do szpitala - dodała Janina Kędzierska.
Policjanci pod nadzorem prokuratora prowadzą postępowanie, które ma wyjaśnić okoliczności tragicznego wypadku.
Źródło: tvn24.pl
