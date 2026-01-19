Skrajnie zaniedbany pies, obok zamarznięte woda i jedzenie

Zaniedbany pies odebrany przez policję Źródło: Opolska policja

W niedzielę, 18 stycznia, policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Namysłowie, działając wspólnie z przedstawicielami stowarzyszenia "Cztery Łapy" przeprowadzili interwencję w jednej z miejscowości na terenie gminy Namysłów. Działania podjęto po otrzymaniu informacji o zaniedbanym psie, który przetrzymywany jest w złych warunkach.

"Zwierzę jest skrajnie zaniedbane i niedożywione. Pies nie miał zapewnionego dostępu do odpowiedniego pożywienia ani wody - jedzenie i picie były zamarznięte. Warunki, w jakich przebywało zwierzę, nie spełniały żadnych podstawowych standardów dotyczących humanitarnego traktowania" - informuje opolska policja.

Policjanci i wolontariusze uratowali skrajnie zaniedbanego psa Źródło: Opolska policja

W związku z bezpośrednim zagrożeniem dla zdrowia i życia pies został odebrany właścicielowi. Zwierzę zostało przekazane pod opiekę stowarzyszenia "Cztery Łapy", gdzie trafiło do odpowiednio przygotowanego i wyposażonego kojca. Pies otrzymał ciepłe pożywienie oraz wodę, a także niezbędną opiekę.

Policyjna interwencja Źródło: Opolska policja

Teraz policjanci prowadzą czynności w tej sprawie pod kątem przestępstwa znęcania się nad zwierzęciem. Za ten czyn grozi kara do 3 lat więzienia.

Pies został odebrany właścicielowi Źródło: Opolska policja

Pies miał obok zamarznięte wodę i jedzenie Źródło: Opolska policja

