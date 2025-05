W Nysie powstanie nowy szpital. W budżecie zagwarantowano pół miliarda złotych

Ewakuacja szpitala w Nysie Źródło: Aleksandra Fitas/Starostwo Powiatowe w Nysie

Po dramatycznej ewakuacji i zniszczeniach spowodowanych powodzią, Nysa doczeka się nowego szpitala. Inwestycja powstanie poza strefą zagrożenia. Budżet inwestycji opiewa na ponad pół miliarda złotych.

Dotychczasowy budynek szpitala został częściowo zalany w czasie wrześniowej powodzi. Pacjentów musiano ewakuować, a część sprzętu diagnostycznego, który znajdował się w przyziemiu, został zniszczony.

O podjęciu decyzji ws. budowy nowego szpitala powiatowego w Nysie, poinformowali w sobotę na wspólnej konferencji prasowej: pełnomocnik rządu ds. programu odbudowy po powodzi Marcin Kierwiński, szef MSWiA Tomasz Siemoniak oraz minister zdrowia Izabela Leszczyna.

Szefowa resortu zdrowia Izabela Leszczyna wyjaśniła, że w budżecie ministerstwa na budowę nowego szpitala powiatowego w Nysie jest zagwarantowane pół miliarda złotych. Resort czeka obecnie na projekt obiektu, który będzie spełniał wszystkie standardy nowoczesnego szpitala. Zgodnie z zapowiedzią przedstawicieli rządu, nowy szpital zostanie wybudowany według najnowszych standardów, uwzględniających zarówno odpowiednie warunki do pracy lekarzy i pobytu pacjentów. Ma być on też dobrze skomunikowany z siecią dróg, mieć lądowisko oraz miejsca schronienia dla personelu i chorych. Dzięki współpracy z sąsiednimi placówkami ochrony zdrowia - m.in. szpitalem MSWiA w Głuchołazach, ma w lepszym stopniu wykorzystać potencjał kadrowy i lokalowy na terenie powiatu. Część sprzętu będzie pochodziła z obecnego szpitala powiatowego. Zdaniem Marcina Kierwińskiego, szpital w Nysie, obok mostu w Głuchołazach, był jednym z symboli wrześniowej powodzi, który może stać się symbolem nowego podejścia rządu do odbudowy dotkniętych żywiołem terenów.

- Ale dzięki decyzjom, które podejmuje pani minister Leszczyna, pan minister Siemoniak, jestem przekonany, że to zamienimy na coś pozytywnego - powiedział.

Symbol "odbudowy plus"

Pełnomocnik przekonywał, że w Głuchołazach powstanie "najnowocześniejszy most", a w Nysie "bardzo nowoczesny szpital". Mają one być - jak podkreślił - symbolem "odbudowy plus" po powodzi, o której mówił premier Donald Tusk. "Mówiliśmy zaraz po powodzi, że ta krytyczna infrastruktura, która ma służyć mieszkańcom, która ma zapewniać te najważniejsze usługi, musi być odbudowana z (...) z tym dużym plusem, żeby mieszkańcy tych dotkniętych terenów po prostu poczuli tą opiekę państwa" - podkreślił Kierwiński. Szef MSWiA dodał, że decyzja ws. budowy nowego szpitala w Nysie, to kolejna decyzja rządu, dzięki której zwiększone zostanie bezpieczeństwo obywateli na obszarach zagrożonych powodzią. - Kilka miesięcy temu przedstawialiśmy projekt budowy nowej komendy dla Państwowej Straży Pożarnej w Nysie. Bardzo nam zależy na tym, żeby Nysa, to miasto, ten powiat (...), miał wszelkie podstawy do dynamicznego rozwoju i bardzo chcemy, żeby różne projekty ściągać do Nysy. Przeciwdziałać też temu, żeby mieszkańcy Nysy, powiatu nyskiego, nie opuszczali tej ziemi, tylko mieli usługi publiczne na najwyższym możliwym poziomie. Ten projekt, jest projektem absolutnie XXI wieku, który da nową jakość, jeśli chodzi o ochronę zdrowia - powiedział Siemoniak.

