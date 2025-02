Powódź zniszczyła pracownię tomograficzną. WOŚP dała nowy sprzęt, "dokładniejszy i szybszy"

" Woda wdarła się na oddział ratunkowy i do laboratorium oraz doszczętnie zniszczyła tomografy, rezonans oraz jedyną w województwie pracownię terapii hiperbarycznej" - tak pisaliśmy we wrześniu 2024 roku o szpitalu powiatowym w Nysie, .gdy Fundacja TVN rozpoczęła akcję pomocową dla placówki.

Owsiak: poważny sprzęt medyczny wymaga negocjacji i czasu

"To wymagało czasu. Tego nie kupuje się w sklepie. Od 32 lat uczymy i pokazujemy, że najpoważniejszy sprzęt medyczny nie stoi na półkach sklepowych i do takiego sklepu, żeby sprzęt kupić, nie wchodzimy, kiedy chcemy. Poważny sprzęt medyczny wymaga dobrych negocjacji i czasu, aby móc zainstalować go i oddać do użytku. Tak jest z tomografem komputerowym dla szpitala w Nysie. Najpierw wynajęliśmy mobilny tomograf, kontenerowy, który zaczął działanie na początku października, pracuje cały czas i pracować będzie do połowy lutego. To wtedy, mam nadzieję, że z przytupem, szpital w Nysie otworzy nowy, sfinansowany przez Fundację WOŚP, tomograf stacjonarny, który jest jednym z wielu urządzeń, jakie już albo jeszcze będziemy dla tej placówki kupowali" - opisuje w mediach społecznościowych Jurek Owsiak.