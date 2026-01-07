Logo strona główna
Opole

Ponad 40 palet podrobionych kosmetyków i chemii gospodarczej na posesji 30-latka

Podrabiał znane marki i sprzedawał w Internecie
Podrabiał znane marki i sprzedawał w internecie
Źródło: opolska policja
Kilkadziesiąt palet podrobionych kosmetyków i środków czystości zabezpieczyli policjanci na posesji 30-letniego mieszkańca powiatu nyskiego. Mężczyzna sprzedawał w sieci fałszywe produkty znanych marek, które sprowadzał z zagranicy i oznaczał podrobionymi znakami towarowymi. Straty oszacowano na ponad pół miliona złotych. 

Policjanci ustalili, że 30-latek podrabiał znaki towarowe znanych producentów kosmetyków i chemii gospodarczej. Proceder - według ustaleń śledczych - trwał od kilku miesięcy w magazynie na terenie powiatu nyskiego.

"Mężczyzna sprowadzał spoza granic kraju najtańsze środki chemiczne, a następnie drukował znaki towarowe popularnych firm i naklejał je na zamówione opakowania. Tak przygotowany towar wystawiał w sieci na sprzedaż. Do najczęściej podrabianych produktów należały proszki i kapsułki do prania, płyny do mycia naczyń, szampony oraz środki czystości" - informuje opolska policja w komunikacie.

40 palet podróbek na posesji 30-latka
40 palet podróbek na posesji 30-latka
Źródło: Opolska policja

Funkcjonariusze rozpoczęli przeszukania magazynu. Zabezpieczyli blisko 40 palet z nieoryginalnymi produktami. Wszystkie z nich miały trafić do niczego niepodejrzewających klientów. Wartość start oszacowano na ponad 500 tysięcy złotych.

Podrabiał znane marki i sprzedawał w Internecie
Podrabiał znane marki i sprzedawał w Internecie
Źródło: Opolska policja

30-latek został zatrzymany. Za wprowadzanie do obrotu towarów z podrobionym znakiem towarowym i uczynienia z tego źródła dochodu mężczyźnie grozi do pięciu lat więzienia. Policjanci na poczet przyszłej kary zabezpieczyli blisko 15 tysięcy złotych. 

Towary
Towary
Źródło: Opolska policja
Autorka/Autor: SK/ tam

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Opolska policja

