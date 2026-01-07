Ponad 40 palet podrobionych kosmetyków i chemii gospodarczej na posesji 30-latka

Podrabiał znane marki i sprzedawał w internecie Źródło: opolska policja

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Policjanci ustalili, że 30-latek podrabiał znaki towarowe znanych producentów kosmetyków i chemii gospodarczej. Proceder - według ustaleń śledczych - trwał od kilku miesięcy w magazynie na terenie powiatu nyskiego.

"Mężczyzna sprowadzał spoza granic kraju najtańsze środki chemiczne, a następnie drukował znaki towarowe popularnych firm i naklejał je na zamówione opakowania. Tak przygotowany towar wystawiał w sieci na sprzedaż. Do najczęściej podrabianych produktów należały proszki i kapsułki do prania, płyny do mycia naczyń, szampony oraz środki czystości" - informuje opolska policja w komunikacie.

40 palet podróbek na posesji 30-latka Źródło: Opolska policja

Funkcjonariusze rozpoczęli przeszukania magazynu. Zabezpieczyli blisko 40 palet z nieoryginalnymi produktami. Wszystkie z nich miały trafić do niczego niepodejrzewających klientów. Wartość start oszacowano na ponad 500 tysięcy złotych.

Podrabiał znane marki i sprzedawał w Internecie Źródło: Opolska policja

30-latek został zatrzymany. Za wprowadzanie do obrotu towarów z podrobionym znakiem towarowym i uczynienia z tego źródła dochodu mężczyźnie grozi do pięciu lat więzienia. Policjanci na poczet przyszłej kary zabezpieczyli blisko 15 tysięcy złotych.

Towary Źródło: Opolska policja

OGLĄDAJ: TVN24 HD