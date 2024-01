Drony, noktowizja, przewodnicy psów. Szczęśliwy finał nocnych poszukiwań 18-latka

czytaj dalej

Jeżeli się zwróci do nas albo sam zainteresowany, albo jego adwokat, będziemy się sprawie przyglądać - powiedział w TVN24 doktor Piotr Kładoczny z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Odniósł się do protestu głodowego zapowiedzianego przez skazanego i osadzonego Mariusza Kamińskiego. Mówił, że "osoba, która głoduje, powinna być monitorowana, co do stanu zdrowia, bo podlega całkowicie w tej chwili państwu i funkcjonariuszom państwowym".