Niezidentyfikowana czaszka z Kościerzyc. Naukowcy zrekonstruowali twarz mężczyzny

Kryminalni z Komendy Powiatowej Policji w Brzegu prowadzą sprawę identyfikacyjną dotyczącą męskiej czaszki znalezionej 23 marca 2021 roku na jednej z posesji w Kościerzycach w województwie opolskim. Dotychczasowe czynności nie pozwoliły na ustalenie tożsamości mężczyzny, dlatego funkcjonariusze zdecydowali się na publikację portretu przyżyciowego.
Rekonstrukcję przygotował Zakład Medycyny Sądowej przy Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu.
- Na jej podstawie można stwierdzić, że mężczyzna w chwili śmierci miał około 44-45 lat, a do śmierci doszło około 2 lata wcześniej. Należy wziąć pod uwagę, iż uzyskany portret przyżyciowy oddaje jedynie przybliżone podobieństwo - przekazali funkcjonariusze.
Na lewej stronie czaszki widoczna jest blizna po zabiegu chirurgicznym, która może stanowić istotną cechę identyfikacyjną. Policja nie posiada informacji dotyczących ubioru mężczyzny.
Policja prosi o kontakt
Wszystkie osoby, które rozpoznają mężczyznę lub posiadają informacje mogące pomóc w sprawie, proszone są o kontakt z policjantami z Komendy Powiatowej Policji w Brzegu pod numerami telefonu 47 863 34 18 lub 47 863 34 03, a także z najbliższą jednostką policji.
Opracowała Natalia Grzybowska
Źródło: KPP Brzeg
Źródło zdjęcia głównego: KPP Brzeg