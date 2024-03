czytaj dalej

Nie spodziewajmy się, że na podstawie zapisu uchwały sędziowie, co do których są wątpliwości prawne, spakują się i wyjdą z Trybunału Konstytucyjnego. Tak się nie stanie - powiedziała w poniedziałek w TVN24 konstytucjonalistka dr Monika Haczkowska, komentując projekt uchwały w sprawie sytuacji w TK, którym ma się zająć Sejm. Zaznaczyła, że uchwała to jedynie pierwszy krok na drodze do uporządkowania sytuacji w Trybunale. - W ślad za tym muszą pójść zmiany legislacyjne - podkreśliła.