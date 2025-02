Znalazł kluczyki i wykorzystał okazję – odjechał cudzym autem

Do zdarzenia doszło kilka dni temu. Do policjantów z Lewina Brzeskiego zgłosiła się poszkodowana, która poinformowała, że ktoś spod jej domu ukradł samochód, który był zaparkowany na swoim stałym miejscu. Następnego ranka już go nie było. Poszkodowana wartość strat oszacowała na kwotę 10 tysięcy złotych.

- Śledczy już następnego dnia odnaleźli forda na jednej z ulic w Niemodlinie. Podejrzewany ukrył go tuż obok innego pojazdu tej samej marki. Funkcjonariusze ustalili miejsce zamieszkania podejrzewanego 32-latka i zapukali do jego drzwi - poinformowała opolska policja.

Usłyszał zarzuty

Mężczyzna trafił do policyjnego aresztu. Zatrzymany łącznie usłyszał trzy zarzuty. Dotyczą one włamania do pojazdu i jego kradzieży, a także kradzieży dowodu tożsamości i posiadania środków odurzających. Teraz grozi mu kara do 10 lat pozbawienia wolności.