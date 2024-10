Pokłócili się o pieniądze. 48-latek zmarł w trakcie interwencji policji

czytaj dalej

W środę raport z prac komisji do spraw badania wpływów rosyjskich przedstawi jej szef gen. Jarosław Stróżyk. We wtorek zapoznała się z nim Rada Ministrów. Adam Bodnar, minister sprawiedliwości, poinformował, że "z tego, co wie", efektem prac będą zawiadomienia do prokuratury. - Myślę, że raport będzie ciekawy - powiedział.