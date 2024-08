Zderzenie autokaru z busem na A4, są ranni

czytaj dalej

Rosyjska fregata "Sztandart" nie otrzymała zezwolenia na zawinięcie do portu Granville we Francji, gdzie miała uczestniczyć w festiwalu żaglowców - poinformowała w środę agencja AFP. Prefekt departamentu Manche decyzję uzasadnił zastosowaniem się do europejskich sankcji wobec Rosji po inwazji na Ukrainę.