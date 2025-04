Wypadek w zakładzie. Maszyna wciągnęła rękę mężczyźnie

Do wypadku doszło w Krapkowicach Źródło: Google Maps

Groźny wypadek w jednym z zakładów w Krapkowicach (Opolskie). Maszyna wciągnęła rękę pracującego tam mężczyzny. Po dojeździe strażaków okazało się, że udało się go uwolnić. Poszkodowany trafił do szpitala.

Do zdarzenia doszło około godziny 2.20. Do stanowiska kierowania komendanta powiatowego PSP w Krapkowicach wpłynęło zgłoszenie dotyczące wypadku z udziałem mężczyzny w jednym z zakładów w Krapkowicach przy ulicy Opolskiej.

Maszyna wciągnęła rękę mężczyźnie

- Na miejsce zadysponowano dwa zastępy straży pożarnej, po przybyciu na miejsce okazało się faktycznie, że doszło do wypadku z udziałem mężczyzny, gdzie jedna z maszyn wciągnęła mu rękę. Mężczyzna został uwolniony przed naszym przyjazdem, po czym podjęto decyzję o zabraniu go do szpitala - przekazał rzecznik prasowy Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, kpt. Łukasz Nowak. Jak udało nam się nieoficjalnie ustalić, mężczyzna nie stracił ręki i przebywa w szpitalu. Zdarzeniem zajmie się Państwowa Inspekcja Pracy, która będzie wyjaśniała, czy w firmie przestrzegano zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.