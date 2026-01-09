Kolejne zatrzymania w sprawie "mafii śmieciowej". Pięć osób w areszcie

Śledztwo w sprawie nielegalnego składowania odpadów. Zatrzymano sześć osób Źródło: Policja w Katowicach

16 grudnia 2025 roku policjanci ze specjalnej grupy operacyjno-procesowej zatrzymali sześć kolejnych osób podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej oraz poświadczenie nieprawdy w dokumentach.

W działaniach brali udział między innymi policjanci z Opola. "W ramach realizacji funkcjonariusze z Opola zatrzymali trzech podejrzanych. Byli to mężczyźni z województwa opolskiego i dolnośląskiego w wieku 32, 47 i 73 lat. W toku czynności zatrzymano dokumentację podmiotów gospodarczych, telefony komórkowe, laptopy. Ustalono mienie podejrzanych oraz dokonano jego tymczasowego zajęcia" - informują funkcjonariusze w komunikacie.

Sąd zastosował wobec pięciu z zatrzymanych środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na trzy miesiące, natomiast wobec jednej zastosowano środki o charakterze wolnościowym.

134 osoby z zarzutami

Dotychczas w śledztwie zarzuty przedstawiono łącznie 134 osobom. Wobec 60 z nich zastosowano tymczasowe aresztowanie, a wobec pozostałych środki wolnościowe. Na poczet przyszłych kar i grzywien zabezpieczono mienie podejrzanych o łącznej wartości niemal 12,5 mln zł.

Postępowanie 56 miejsc porzucenia odpadów, w tym niebezpiecznych. Grupy przestępcze zajmowały się nielegalnym transportem oraz składowaniem odpadów petrochemicznych oraz kwasów siarkowych, a także nielegalnym transgranicznym przemieszczaniem odpadów na teren Polski. Szacunkowy koszt ich utylizacji oszacowany został na przeszło miliard złotych.

Śledztwo ma charakter rozwojowy.

