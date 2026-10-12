Ze sklepów udawało im się wyjść bez płacenia, ale nagrywały ich kamery
"26-latek odpowiada za wynoszenie ze sklepów bez płacenia artykułów spożywczych oraz chemii gospodarczej. Z kolei 33-latek dokonał między innymi kradzieży kurtek znanej marki o wartości około 1,5 tysiąca złotych. W innym przypadku jego łupem padły artykuły chemiczne oraz elektronika o wartości przekraczającej 15 tysięcy złotych" - informuje policja w Kluczborku.
Usłyszeli zarzuty
Wizerunki oraz sposób działania sprawców zostały zarejestrowane przez kamery monitoringu. Na podstawie nagrań policjanci ustalili ich tożsamość. Zarówno 26-latek, jak i 33-latek usłyszeli zarzuty kradzieży, do których się przyznali.
Grożą im kary do pięciu lat pozbawienia wolności.
Źródło: tvn24.pl