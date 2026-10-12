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Ze sklepów udawało im się wyjść bez płacenia, ale nagrywały ich kamery

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Zabrał towar i wyszedł bez płacenia
Kradzieże żywności, odzieży i elektroniki na terenie powiatu kluczborskiego
Źródło wideo: KPP Kluczbork
Źródło zdj. gł.: KPP Kluczbork
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Jeden kradł żywność i chemię gospodarczą, drugi markową odzież oraz elektronikę. Policjanci ustalili tożsamość mężczyzn na podstawie nagrań monitoringu. Obaj zostali zatrzymani.

"26-latek odpowiada za wynoszenie ze sklepów bez płacenia artykułów spożywczych oraz chemii gospodarczej. Z kolei 33-latek dokonał między innymi kradzieży kurtek znanej marki o wartości około 1,5 tysiąca złotych. W innym przypadku jego łupem padły artykuły chemiczne oraz elektronika o wartości przekraczającej 15 tysięcy złotych" - informuje policja w Kluczborku.

Zabrał towar i wyszedł bez płacenia
Zabrał towar i wyszedł bez płacenia
Źródło zdjęcia: KPP Kluczbork

Usłyszeli zarzuty

Wizerunki oraz sposób działania sprawców zostały zarejestrowane przez kamery monitoringu. Na podstawie nagrań policjanci ustalili ich tożsamość. Zarówno 26-latek, jak i 33-latek usłyszeli zarzuty kradzieży, do których się przyznali.

Grożą im kary do pięciu lat pozbawienia wolności.

Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
Kluczborkkradzież
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