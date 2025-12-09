Do zdarzenia doszło w powiecie głubczyckim Źródło: Google Earth

W piątkowy poranek, 5 grudnia, policjanci z Głubczyc prowadzili kontrolę prędkości w Klisinie, gdy niekorzystne warunki atmosferyczne wymagały od kierowców szczególnej ostrożności.

"W pewnym momencie zarejestrowali pędzące w ich stronę renault clio, które poruszało się z prędkością aż 111 kilometrów na godzinę w miejscu, gdzie obowiązuje ograniczenie do 50 kilometrów na godzinę" - informuje policja w Głubczycach.

Jechała 111 kilometrów na godzinę we mgle i deszczu na pięćdziesiątce Źródło: KPP Głubczyce

Mandat i punkty karne

Kierująca została natychmiast zatrzymana do kontroli. 48-letnia kobieta tłumaczyła policjantom, że została "popchnięta przez diabła", spiesząc się do szkoły.

Za przekroczenie dozwolonej prędkości o 61 kilometrów na godzinę, zgodnie z obowiązującym taryfikatorem, kobieta została ukarana mandatem w wysokości 2 000 złotych, oraz otrzymał 14 punktów karnych, a także zostało jej zatrzymane prawo jazdy na trzy miesięcy.

