Zamaskowany wszedł z pistoletem do sklepu i obrabował kasę

Do zdarzenia doszło w miniony weekend. "Uzbrojony w pistolet, zamaskowany mężczyzna wszedł do sklepu jednej ze stacji paliw w Kępnie, a następnie grożąc ekspedientce zażądał wydania wszystkich pieniędzy z kasy" - opisuje opolska policja.

Rozpoznali samochód i w dwa dni mieli podejrzanego

"Z uwagi na fakt, że nie było to pierwsze tego typu przestępstwo popełnione przez 36-latka, będzie on odpowiadał za swój czyn popełniony w warunkach recydywy, za co grozić mu może nawet do 22 lat więzienia" - podsumowują w komunikacie policjanci.