Pożar dwóch hal. Trwa dogaszanie i rozbiórka

W Kędzierzynie-Koźlu (województwo opolskie) na ulicy Stalmacha paliła się hurtownia ze sprzętem elektrycznym. Ogień w hurtowni sprzętu elektrycznego zauważono w niedzielę (6 lipca) w godzinach popołudniowych. W magazynie znajdowały się między innymi hulajnogi elektryczne i akumulatory. Ogień rozprzestrzenił się na sąsiednią halę.

Przed godziną 22 sytuacja była opanowana, strażacy nadal gasili pojedyncze zarzewia ognia. Na miejscu pracowało około 250 strażaków z 47 zastępów. "Strażacy sukcesywnie docierają do kolejnych miejsc wewnątrz hali - konieczna jest rozbiórka elementów konstrukcyjnych, by dotrzeć do ukrytych źródeł ognia" - poinformowała Państwowa Straż Pożarna.

Podczas akcji dwóch strażaków zostało lekko rannych. - Dwóch ratowników zasłabło i udzielono im pomocy - mówił rzecznik opolskiej straży pożarnej.

"Dogaszanie może potrwać kilkanaście godzin"

Dyżurny opolskiej straży pożarnej przekazał w poniedziałek rano, że strażacy nadal prowadzą działania. - Aktualnie działania strażaków skupiają się na przelewaniu pogorzeliska i na rozbiórce konstrukcji hal - dodał.

Starszy kapitan Piotr Krok, oficer prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kędzierzynie-Koźlu, wyjaśnił, że działania dogaszające mogą potrwać jeszcze kilkanaście godzin. - Zarzewia ognia są w trudno dostępnych miejscach, wykorzystujemy ciężki sprzęt, aby dojść do zawalonych konstrukcji. Dodatkowo hulajnogi elektryczne i baterie składowane z tego sprzętu, powodują, że zarzewia cały czas się utrzymują - dodał.

Na miejscu pracuje sześć zastępów straży pożarnej.

Alert RCB

Do mieszkańców powiatu wysłano alert RCB. "Uwaga! Pożar hali magazynowej w Kędzierzynie-Koźlu (ul. Stalmacha). Nie zbliżaj się do miejsca pożaru w promieniu kilometra" - brzmi komunikat.

"Jeśli możesz, zostań w domu, zamknij okna" - zaapelowano.

