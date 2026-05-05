Opole Pił alkohol prosto z półki w sklepie. Kolejne butelki chciał ukraść

Do zdarzenia doszło w Kędzierzynie-Koźlu Źródło: Google Maps

Do zdarzenia doszło w czwartek, 30 kwietnia, w jednym ze sklepów w Kędzierzynie-Koźlu na Opolszczyźnie. Policjanci dostali zgłoszenie o kradzieży po tym, jak pracownicy sklepu zatrzymali mężczyznę na gorącym uczynku.

"Mężczyzna wszedł do sklepu i w pewnym momencie sięgnął po butelkę alkoholu, po czym otworzył ją i zaczął spożywać na terenie sklepu. To jednak nie był koniec jego działań. W międzyczasie mężczyzna kradł kolejne artykuły - zarówno alkohol, jak i produkty spożywcze" - informuje Komenda Powiatowa Policja w Kędzierzynie-Koźlu.

Tłumaczył, że chciał się napić

59-latek przyznał się zarówno do kradzieży, jak i do spożywania alkoholu w sklepie. Jak tłumaczył, "chciał się napić". Mężczyzna znajdował się pod wyraźnym wpływem alkoholu. W chwili zatrzymania miał problemy z utrzymaniem równowagi, chwiał się i zataczał, dlatego został umieszczony w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych do czasu wytrzeźwienia.

Teraz 59-latek odpowie przed sądem za kradzież oraz spożywanie alkoholu w miejscu niedozwolonym.

