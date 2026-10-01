Opole "Jednoznaczna opinia" biegłych w sprawie podejrzanego o zabójstwo kobiety Oprac. Svitlana Kucherenko |

19-latek usłyszał zarzut zabójstwa 49-latki z Kędzierzyna-Koźla Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Opolska policja

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Prokurator, by ocenić stan psychiczny Jakuba L., podejrzanego o zabójstwo 49-letniej mieszkanki Kędzierzyna-Koźla oraz usiłowanie zabójstwa mężczyzny w Opolu, powołał zespół biegłych składający się z dwóch psychiatrów i psychologa. Ich zadaniem było ustalenie, czy mężczyzna był poczytalny w chwili popełnienia zarzucanych mu przestępstw.

"Po przeprowadzeniu badania biegli wydali jednoznaczną opinię. Wynika z niej, że Jakub L. w chwili popełniania czynów miał w pełni zniesioną zdolność rozpoznania ich znaczenia oraz pokierowania swoim postępowaniem, czego źródłem była choroba psychiczna" - poinformował w komunikacie prokurator Stanisław Bar, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Opolu.

Podejrzany ma trafić do zakładu psychiatrycznego

Prokurator dodał, że wnioski biegłych oznaczają, iż wobec Jakuba L. po przeprowadzeniu śledztwa zostanie skierowany wniosek o umorzenie postępowania i orzeczenie środka zabezpieczającego w postaci umieszczenia w zakładzie psychiatrycznym.

Zabójstwo w Kędzierzynie-Koźlu

Ciało 49-letniej kobiety znalazł 28 sierpnia mężczyzna, który spacerował w lesie niedaleko Osiedla Żabieniec w Kędzierzynie-Koźlu.

Kilka dni później policjanci zatrzymali 19-letniego Jakuba L. Miał nóż i młotek.

Zabójstwo w Kędzierzynie-Koźlu Źródło zdjęcia: TVN24

- Jakubowi L. prokurator przedstawił dwa zarzuty, pierwszy to zarzut zbrodni zabójstwa Diany R. poprzez zadanie jej pięciu ciosów młotkiem w głowę oraz ciosy nożem w brzuch, a także zarzut spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu oraz usiłowania zabójstwa Jana K. z 4 na 5 lipca w Opolu - informował wówczas prokurator Stanisław Bar.

Po zatrzymaniu sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na trzy miesiące.