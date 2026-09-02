19-latek przyznał się do zabójstwa kobiety, został aresztowany

Trzymiesięczny areszt dla 19-latka podejrzanego o zabójstwo w Kędzierzynie-Koźlu Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Opolska policja

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W czwartek Sąd Rejonowy w Opolu zdecydował o trzymiesięcznym areszcie dla 19-latka podejrzanego o zabójstwo kobiety w Kędzierzynie-Koźlu oraz usiłowanie zabójstwa mężczyzny w Opolu.

- Zasadniczą przesłanką w ocenie prokuratury i sądu jest to, że przybywając na wolności podejrzany mógłby popełnić ponownie przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu - przekazał prokurator Dominik Bagrowski z Prokuratury Okręgowej w Opolu.

Miał nóż i młotek

We wtorek policja zatrzymała mężczyznę, który według funkcjonariuszy ma związek z zabójstwem w Kędzierzynie-Koźlu. Do zatrzymania doszło po tym, jak funkcjonariusze pojechali zweryfikować informację przekazaną przez mieszkańców.

- Podczas tej interwencji policjanci na skraju lasu zauważyli mężczyznę, który rysopisem przypominał tego wytypowanego podczas analizy monitoringu. Policjanci zatrzymali mężczyznę, a podczas kontroli osobistej oraz plecaka znaleźli w nim nóż, oraz młotek, czyli narzędzia, które wytypowane było jako jedno z narzędzi zbrodni - przekazała podczas konferencji prasowej asp. Ewelina Karpińska z Zespołu Prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu.

Zabójstwo w Kędzierzynie-Koźlu Źródło zdjęcia: TVN24

Dwa zarzuty dla 19-latka

W środę o godz. 14:30 zatrzymany został doprowadzony do prokuratury. Po południu przekazano informacje o zarzutach, jakie usłyszał.

- W tej chwili wciąż trwa przesłuchanie Jakuba L., zatrzymanego mężczyzny. Jakubowi L. prokurator przedstawił dwa zarzuty, pierwszy to zarzut zbrodni zabójstwa Diany R. poprzez zadanie jej pięciu ciosów młotkiem w głowę oraz ciosy nożem w brzuch, a także zarzut spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu oraz usiłowania zabójstwa Jana K. z 4 na 5 lipca w Opolu - przekazał przed godziną 16 prokurator Stanisław Bar, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Opolu.

19-latek zatrzymany po zabójstwie w Kędzierzynie-Koźlu Źródło zdjęcia: Opolska policja

Przyznał się

- Podejrzany przyznał się do popełnienia zarzuconego czynu i żłożył wyjaśnienia. Postawa podejrzanego wskazuje o tym, że konieczne będzie badanie Jakuba L. przez biegłych lekarzy psychiatrów celem oceny jego poczytalności - dodał prokurator.

19-latek usłyszał zarzut zabójstwa 49-latki z Kędzierzyna-Koźla Źródło: TVN24

Według prokuratora, na obecnym etapie śledztwa motywy działania podejrzanego mogą wynikać z jego stanu zdrowia. Zaznaczył również, stan zdrowa podejrzanego, nie jest przeszkodą do zastosowania tymczasowego aresztowania, ponieważ w Polsce funkcjonują zakłady karne z oddziałami szpitalnymi.

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Morderstwo w pobliżu osiedla

Ciało 49-letniej kobiety znalazł w piątek mężczyzna, który spacerował w lesie niedaleko Osiedla Żabieniec w Kędzierzynie-Koźlu. W pobliżu zwłok był pies kobiety. 49-latka była mieszkanką pobliskiego osiedla. Prokuratura w sobotę poinformowała, że kobiecie zadano przynajmniej trzy ciosy - w tym dwa "powodujące rozległe obrażenia głowy". Rany miały charakter tłuczony.

W związku ze sprawą policja wystosowała apel z prośbą o przekazanie śledczym nagrań z kamer samochodowych z piątkowego popołudnia. Zależało im na filmach z osiedla, okolic ogródków działkowych i centrum handlowego.