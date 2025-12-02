15-latek zasnął w pociągu, obudził się w Polsce

Do zdarzenia doszło w Kędzierzynie-Koźlu Źródło: Google Maps

Do zdarzenia doszło w ostatnią niedzielę listopada w godzinach wieczornych w Kędzierzynie-Koźlu. Policjanci otrzymali informację, że na dworcu kolejowym wysiadł nastoletni obywatel Czech, który miał problem porozumieniu się z ochroną. Wszystko przez barierę językową.

"Nastolatek omyłkowo wsiadł do niewłaściwego pociągu w miejscowości Bohumin na terenie Republiki Czeskiej. (...) zmęczony długą podróżą zasnął, a po przebudzeniu zorientował się, że znajduje się już po polskiej stronie granicy. Nie posiadał przy sobie żadnych dokumentów, telefonu komórkowego ani pieniędzy" - informuje policja w Kędzierzynie-Koźlu.

Był zaginiony i poszukiwany

Funkcjonariusze zaopiekowali się chłopcem, po czym rozpoczęli ustalenia jego tożsamości. Dzięki międzynarodowej współpracy, sprawdzenie w policyjnych bazach wykazało, że 15-latek jest osobą zaginioną i poszukiwaną przez Republikę Czeską.

Kędzierzyńsko-kozielscy policjanci skontaktowali się z czeskimi służbami oraz prawnymi opiekunami, informując ich o odnalezieniu chłopca. Do czasu przekazania stronie czeskiej, nastolatek przebywał pod opieką funkcjonariuszy, a następnie został przekazany swoim opiekunom.

