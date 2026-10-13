Opole Zabił babcię i ojczyma, film wrzucił do sieci. Prokuratura rozszerza zarzuty Oprac. Svitlana Kucherenko |

Policja zatrzymała nastolatka Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Opolska policja

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Prokuratura zmodyfikowała zarzuty wobec podejrzanego Łukasza G., w śledztwie dotyczącym podwójnego zabójstwa, do którego doszło w nocy z 25 na 26 lutego 2026 roku w Kadłubie na Opolszczyźnie.

Jak poinformował rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Opolu prokurator Stanisław Bar, na początku października podejrzanemu ogłoszono zarzuty w ostatecznym kształcie, w jakim mają zostać przedstawione w akcie oskarżenia.

"Chciał uzyskać rozgłos"

"Przyjęto w nich, że Łukasz G. działał ze szczególnym okrucieństwem, a także z motywacji zasługującej na szczególne potępienie. W świetle bowiem zgromadzonych dowodów uprawnionym stało się twierdzenie, że podejrzany poprzez zabójstwa bliskich chciał uzyskać rozgłos medialny, czemu służyło zamieszczenie w przestrzeni internetowej drastycznych nagrań związanych z popełnionymi zbrodniami" - przekazał prok. Stanisław Bar.

Podwójne zabójstwo w Kadłubie Źródło zdjęcia: Opolska policja

Podejrzany przyznał się do zarzucanych zbrodni oraz podtrzymał wcześniejsze wyjaśnienia. Zaprezentował także własną, odmienną od przyjętej w zarzutach, ocenę kwestii motywacji leżącej u podłoża popełnionych przestępstw.

Prokuratura Rejonowa w Strzelcach Opolskich kończy obecnie postępowanie przygotowawcze. Łukaszowi G. grozi kara od 15 do 30 lat pozbawienia wolności.

Jak przekazał tvn24.pl prokurator, akt oskarżenia trafi do sądu z początkiem listopada.

Zabił babcię i ojczyma, wrzucił film do sieci

Do zbrodni doszło w nocy z 25 na 26 lutego 2026 roku. Policjanci z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości natrafili w sieci na drastyczne nagrania, które miały przedstawiać zabójstwo. Śledczy szybko ustalili autora filmu oraz adres w Kadłubie na Opolszczyźnie. W domu funkcjonariusze odkryli ciała 87-letniej kobiety i 38-letniego mężczyzny.

W chwili zdarzenia w domu przebywali 17-latek, jego ojczym oraz babcia. Matka chłopaka była wówczas w szpitalu.

Nastolatek uciekł z miejsca zdarzenia. Po kilku godzinach obławy policjanci zatrzymali mężczyznę. Ukrywał się w zaroślach.

Zatrzymanie podejrzewanego o zabójstwo nastolatka Źródło zdjęcia: KWP w Opolu

Z sekcji zwłok wynika, że ofiary zginęły od licznych ciosów zadanych w głowę i szyję, prawdopodobnie kilkoma różnymi narzędziami. Według prokuratury, obrażenia odniesione przez ofiary najprawdopodobniej zostały zadane przy pomocy siekiery.

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Usłyszał zarzuty

Prokuratura Rejonowa w Strzelcach Opolskich początkowo postawiła Łukaszowi G. zarzut popełnienia dwóch zbrodni zabójstwa w typie podstawowym. Później, w związku z wyjaśnieniami złożonymi przez podejrzanego oraz wstępnymi wynikami sekcji zwłok prokurator podjął decyzję o zmianie kwalifikacji czynu na zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem.

Zabójstwo w Kadłubie Źródło zdjęcia: nto.pl/Radosław Dimitrow

Łukasz G. przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów. Biegli uznali, że nastolatek był w chwili zbrodni w pełni poczytalny, co oznacza, że może odpowiadać za swoje czyny przed sądem.

Ze względu na wiek nie grozi mu kara dożywotniego pozbawienia wolności. Sąd zastosował wobec niego tymczasowy areszt, w którym Łukasz G. nadal przebywa. Mężczyzna skończył już 18 lat.