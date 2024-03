czytaj dalej

Silniejszy jest ten, kto widzi sytuację, kto myśli o narodzie, kto ma odwagę białej flagi, by negocjować - powiedział papież Franciszek w wywiadzie dla szwajcarskiej telewizji, odnosząc się do sytuacji rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Rzecznik Watykanu Matteo Bruni tłumaczył, że papież podchwycił określenie "biała flaga" użyte przez osobę przeprowadzającą wywiad i użył go, "aby wskazać na zaprzestanie działań wojennych i rozejm osiągnięty dzięki odwadze negocjacji".