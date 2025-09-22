Głośny huk i dym nad lasem. Wiadomo już, co wybuchło

Do zdarzenie doszło w powiecie nyskim (woj. opolskie) Źródło: Google Earth

W niedzielny wieczór, po godzinie 20, mieszkańcy okolic Hajduk Nyskich na Opolszczyźnie usłyszeli głośny huk, po chwili zobaczyli dym.

- Otrzymaliśmy zgłoszenia od mieszkańców, którzy poinformowali nas o tym, że słyszeli głośny huk, a następnie zaobserwowali dym unoszący się znad terenów leśnych między miejscowościami Niwnice i Hajduki Nyskie w powiecie Nyskim - przekazała wcześniej w rozmowie z Kontakt24 komisarz Agnieszka Żyłka, rzeczniczka prasowa Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu.

Miejsce eksplozji w okolicach Hajduk Nyskich Źródło: Google Maps

Na miejsce natychmiast skierowano policję oraz jednostki straży pożarnej. Ze względu na rozległy obszar leśny i brak precyzyjnych informacji o lokalizacji zdarzenia służby zabezpieczyły teren i rozpoczęły poszukiwania. Akcja trwała do późnych godzin wieczornych, po czym została przerwana ze względów bezpieczeństwa.

- Działania poszukiwawcze zostały wznowione w poniedziałek wczesnym rankiem - dodała.

Policja sprawdzała teren także dronem.

Znana przyczyna wybuchu

W poniedziałek w południe Żyłka poinformowała, że policjanci zlokalizowali miejsce wybuchu i jego przyczynę.

- Wybuch nastąpił w wyniku wrzucenia do ogniska opony i butli z gazem - wyjaśniła rzeczniczka.