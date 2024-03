Dwa bieliki pod gniazdem, jeden już nie żył

czytaj dalej

Były dyrektor departamentu konsularnego MSZ Marcin Jakubowski zeznawał we wtorek przed komisją do spraw afery wizowej. Pytany o sposób przekazywania list nazwisk aplikantów wizowych, powiedział, że to Piotr Wawrzyk "decydował o tej formie", a on "nie czuł się władny do tego, by zapytać, czy jest właściwa".