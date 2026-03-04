Kamieniem wybił szybę w komisariacie, obraził policjantkę

Do zdarzenia doszło na terenie powiatu brzeskiego Źródło: Google Earth

W czwartek, 26 lutego, policjanci z Grodkowa usłyszeli niepokojące dźwięki dochodzące sprzed komisariatu. Okazało się, że przed budynkiem stał mężczyzna. Gdy ich zobaczył podniósł kamień i rzucił nim w drzwi wejściowe, wybijając szybę.

Dzielnicowi wybiegli z komisariatu i po kilkuset metrach zatrzymali mężczyznę. Początkowo był agresywny, jednak szybko się uspokoił. Łączne straty, jakie spowodował oszacowano na trzy tysiące złotych.

Rzucił kamieniem w komisariat i zaczął wyzywać policjantkę Źródło: Opolska policja

Obraził policjantkę

"32-latek był nietrzeźwy. W organizmie miał ponad promil alkoholu. Po wykonaniu czynności w komisariacie, funkcjonariusze przewieźli go do brzeskiej komendy, by osadzić w policyjnym areszcie. W trakcie doprowadzania w wulgarny wyzywał i obrażał policjantkę" - informuje opolska policja.

Wybił szybę na komendzie Źródło: Opolska policja

Po wytrzeźwieniu zatrzymany tłumaczył, że nie pamięta, co zrobił. 32-latek usłyszał zarzuty zniszczenia mienia i znieważenia funkcjonariusza na służbie. Musi się liczyć z karą do pięciu lat pozbawienia wolności.

Opracowała Svitlana Kucherenko