Potężny pożar kurników. W środku 150 tysięcy kur

Przed godziną 18 na terenie gminy Pokój niedaleko Namysłowa doszło do pożaru budynku gospodarczego.
Początkowo strażacy informowali TVN24, że w środku w kurnikach znajdowało się około 40 tysięcy kur. Przed godziną 20 służby podały nowe dane, według których w budynku znajdowało się aż 150 tysięcy zwierząt.
"Intensywne działania gaśnicze"
Kpt. Łukasz Nowak, oficer prasowy Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu, przekazał przed godziną 19, że na miejscu działa 26 zastępów straży pożarnej. Przed 20.00 na miejscu działało już 36 zastępów.
Jak poinformowała w komunikacie namysłowska policja, na miejscu trwają "intensywne działania gaśnicze".
"Policjanci z Namysłowa zabezpieczają akcję gaśniczą strażaków, a także drogi dojazdowe w celu umożliwienia dojazdu odpowiednim służbom. Następnie po zakończeniu działań strażaków będą wyjaśniać okoliczności i przyczyny tego zdarzenia" - przekazano w komunikacie.
