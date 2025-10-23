Potężny pożar kurników. W środku 150 tysięcy kur

Namysłów (Opolskie) Źródło: Google Earth

Przed godziną 18 na terenie gminy Pokój niedaleko Namysłowa doszło do pożaru budynku gospodarczego.

Początkowo strażacy informowali TVN24, że w środku w kurnikach znajdowało się około 40 tysięcy kur. Przed godziną 20 służby podały nowe dane, według których w budynku znajdowało się aż 150 tysięcy zwierząt.

Pożar budynku gospodarczego na terenie gminy Pokój, gdzie znajdowała się hodowla drobiu Źródło: Komenda Powiatowa Policji w Namysłowie

"Intensywne działania gaśnicze"

Kpt. Łukasz Nowak, oficer prasowy Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu, przekazał przed godziną 19, że na miejscu działa 26 zastępów straży pożarnej. Przed 20.00 na miejscu działało już 36 zastępów.

Jak poinformowała w komunikacie namysłowska policja, na miejscu trwają "intensywne działania gaśnicze".

Pożar kurników na terenie gminy Pokój Źródło: KP PSP Namysłów

"Policjanci z Namysłowa zabezpieczają akcję gaśniczą strażaków, a także drogi dojazdowe w celu umożliwienia dojazdu odpowiednim służbom. Następnie po zakończeniu działań strażaków będą wyjaśniać okoliczności i przyczyny tego zdarzenia" - przekazano w komunikacie.

