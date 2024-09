"Uwaga mieszkańcy lewobrzeżnej części miasta Głuchołazy, od strony osiedli Koszyka, Konstytucji! Informujemy, iż z uwagi na licznie występujące awarie we wskazanej części miasta, woda będzie dostępna tylko w godzinach porannych od 5.00 do 8.00, oraz w godzinach wieczornych od 18.00 do 21.00. Wyłączenie wody nastąpi od wtorku 24.09.2024 r. i do odwołania!" - poinformowała we wtorek spółka Wodociągi w Głuchołazach.