Fałszywy policjant próbował oszukać seniorkę. Zatrzymano go na gorącym uczynku
Wszystko zaczęło się od telefonu, który odebrała 85-letnia mieszkanka miasta. Dzwoniący mężczyzna podawał się za policjanta i powiedział, że jej córka spowodowała wypadek, w którym inna osoba doznała ciężkich obrażeń ciała i walczy o życie.
Po chwili telefon przejęła zapłakana kobieta, która udawała córkę i prosiła o pieniądze. Następnie fałszywy funkcjonariusz wrócił do telefonu i powiedział, że jeśli kobieta przekaże pieniądze na kaucję, jej córka uniknie więzienia.
"Seniorka, działając pod wpływem ogromnego stresu i silnych emocji, przygotowała gotówkę i poszła w umówione miejsce" - poinformowała policja w Głubczycach.
85-latka nie wiedziała, że to oszustwo. Na miejscu pojawili się policjanci z Głubczyc, którzy obserwowali sytuację, gdy kobieta przekazywała paczkę z pieniędzmi młodemu mężczyźnie.
Oszust zatrzymany na gorącym uczynku
"W momencie, gdy 'odbierak' wziął pieniądze i próbował odejść, do akcji wkroczyli policjanci. Zaskoczony mężczyzna został obezwładniony i zatrzymany na gorącym uczynku" - dodaje policja.
Policjanci odzyskali całą gotówkę i oddali ją kobiecie.
Decyzją sądu 17-latek został aresztowany na okres trzech miesięcy. Za popełnione oszustwo grozi mu kara do 8 lat pozbawienia wolności.