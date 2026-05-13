Fałszywy policjant próbował oszukać seniorkę. Zatrzymano go na gorącym uczynku

Głubczyce

Wszystko zaczęło się od telefonu, który odebrała 85-letnia mieszkanka miasta. Dzwoniący mężczyzna podawał się za policjanta i powiedział, że jej córka spowodowała wypadek, w którym inna osoba doznała ciężkich obrażeń ciała i walczy o życie.

Po chwili telefon przejęła zapłakana kobieta, która udawała córkę i prosiła o pieniądze. Następnie fałszywy funkcjonariusz wrócił do telefonu i powiedział, że jeśli kobieta przekaże pieniądze na kaucję, jej córka uniknie więzienia.

"Seniorka, działając pod wpływem ogromnego stresu i silnych emocji, przygotowała gotówkę i poszła w umówione miejsce" - poinformowała policja w Głubczycach.

85-latka nie wiedziała, że to oszustwo. Na miejscu pojawili się policjanci z Głubczyc, którzy obserwowali sytuację, gdy kobieta przekazywała paczkę z pieniędzmi młodemu mężczyźnie.

"W momencie, gdy 'odbierak' wziął pieniądze i próbował odejść, do akcji wkroczyli policjanci. Zaskoczony mężczyzna został obezwładniony i zatrzymany na gorącym uczynku" - dodaje policja.

Policjanci odzyskali całą gotówkę i oddali ją kobiecie.

Decyzją sądu 17-latek został aresztowany na okres trzech miesięcy. Za popełnione oszustwo grozi mu kara do 8 lat pozbawienia wolności.

