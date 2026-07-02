Opole Ogień strawił 60 hektarów zboża. Ekspresowa akcja strażaków Oprac. Svitlana Kucherenko |

Ogień zniszczył dziesiątki hektarów zbóż Źródło wideo: KW PSP w Opolu Źródło zdj. gł.: KW PSP w Opolu

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60 hektarów zboża na pniu spłonęło w pożarze, do którego doszło w czwartek, drugiego lipca, przed godziną 14.00 w miejscowości Giełczyce, w powiecie nyskim.

Na miejsce skierowano 10 zastępów straży pożarnej. Ogień szybko rozprzestrzeniał się po polach, obejmując znaczny obszar upraw.

Płonęły pola w Giełczycach Źródło zdjęcia: KW PSP w Opolu

Samolot w akcji

"Dzięki sprawnym działaniom strażaków i rolników oraz zrzutom wykonywanym z samolotu Dromader pożar udało się opanować po 45 minutach" - poinformowała Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Opolu.

Pożar Źródło zdjęcia: KW PSP w Opolu

Wstępnie oszacowano, że ogień objął około 60 hektarów zboża. Trwa dogaszanie pogorzeliska.

Pożar objął około 70 hektarów pól Źródło zdjęcia: KW PSP w Opolu

Spłonęło około 60 hektarów zboża Źródło zdjęcia: KW PSP w Opolu

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