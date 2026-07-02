Ogień strawił 60 hektarów zboża. Ekspresowa akcja strażaków
60 hektarów zboża na pniu spłonęło w pożarze, do którego doszło w czwartek, drugiego lipca, przed godziną 14.00 w miejscowości Giełczyce, w powiecie nyskim.
Na miejsce skierowano 10 zastępów straży pożarnej. Ogień szybko rozprzestrzeniał się po polach, obejmując znaczny obszar upraw.
Samolot w akcji
"Dzięki sprawnym działaniom strażaków i rolników oraz zrzutom wykonywanym z samolotu Dromader pożar udało się opanować po 45 minutach" - poinformowała Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Opolu.
Wstępnie oszacowano, że ogień objął około 60 hektarów zboża. Trwa dogaszanie pogorzeliska.
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Źródło: tvn24.pl