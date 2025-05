Zaginęła 11-latka. Policja wydała Child Alert Źródło: TVN24

Policja uruchomiła Child alert w związku z poszukiwaniami zaginionej 11-letniej Patrycji Głowani, mieszkanki Dziewkowic na Opolszczyźnie. Wysłano także alert RCB. Dziewczynka ostatni raz była widziana we wtorek. Mundurowi przypuszczają, że jej zdrowiu i życiu może zagrażać niebezpieczeństwo.

Policja szuka 11-letniej Patrycji Głowani z Dziewkowic na Opolszczyźnie. Dziewczynka zaginęła we wtorek. W środę policja uruchomiła Child Alert, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa także wysłało alert do użytkowników na terenie całego kraju.

Rysopis zaginionej Patrycji Głowani

Dziewczynka w dniu zaginięcia:

była ubrana w czarne dresowe spodnie,

ciemny t-shirt,

czarne buty charakterystyczną z biało-pomarańczową podeszwą typu adidasy marki Jordan

miała czarny plecak marki Nike,

na głowie miała czarną opaskę.

Inne ważne cechy dziewczynki:

11-latka ma 158 centymetrów wzrostu,

jest tęższej budowy ciała,

ma długie brązowe włosy do pasa.

Może mieć również założone okulary korekcyjne w czarnych oprawkach .

Apel o pomoc

- Każda informacja, naprawdę każda może się przyczynić do tego, że Patrycja wróci do domu - powiedziała na antenie TVN24 inspektor Katarzyna Nowak z biura komunikacji społecznej Komendy Głównej Policji.

W związku z Child alertem uruchomiono telefon alarmowy 995.

Na sygnały czeka też policja w Strzelcach Opolskich. "Jeśli ktokolwiek posiada informację o miejscu pobytu Patrycji Głowani, proszony jest o pilny kontakt z dyżurnym strzeleckiej policji pod nr tel. 47 863 26 03 lub 47 863 26 04 lub pod numerem alarmowym 112 , bądź najbliższą jednostką policji. Każda informacja będzie przez mundurowych niezwłocznie i skrupulatnie sprawdzana" - apelują funkcjonariusze.

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa także wysłało alert o poszukiwaniach Patrycji na terenie całego kraju.

‼️Uwaga! Alert RCB‼️



"Uwaga! Child Alert! Zaginęła 11-letnia dziewczynka, lekko kręcone brązowe włosy, 158 cm wzrostu. Zdjęcie i komunikat na stronie internetowej Policji."



Alert RCB został wysłany do odbiorców na terenie całego kraju. pic.twitter.com/CVFS9P8bPq — Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (@RCB_RP) May 14, 2025 Rozwiń

Policja o zagrożeniu zdrowia i życia dziewczynki

- To, co nas do tego skłoniło, to niestety zagrożenie zdrowia i życia dziewczynki - stwierdziła policjantka.

Na pytanie, dlaczego procedura została wdrożona dopiero w środę, stwierdziła, że Child alert ma ściśle określone okoliczności, które muszą zaistnieć, żeby policja mogła użyć tej procedury.

O tym, że może jej grozić niebezpieczeństwo, dowiedzieli się dzisiaj

- Jedną z okoliczności jest to, że dziecku może grozić niebezpieczeństwo dla zdrowia i życia, a ta okoliczność pojawiła się dopiero dzisiaj. Kiedy okazało się, że dziecku może grozić niebezpieczeństwo, nikt nie czekał. Procedura została natychmiast uruchomiona - zaznacza.

Przyznała jednocześnie, że nie może mówić, o jakie okoliczności chodzi, natomiast to, o co policja apeluje, to rozpowszechnienie informacji o dziewczynce.

Chcą dotrzeć do jak największej grupy odbiorców

- Dziewczynka wyszła z miejsca zamieszkania w województwie opolskim, ale w tym momencie może być już w innej części kraju. Apelujemy o to, aby ktokolwiek ma jakąkolwiek informację, aby ją nam przekazał - powiedziała na antenie policjantka.

Dodała, że system Child alert służy do natychmiastowego rozpowszechniania wizerunku dziecka za pośrednictwem wszystkich możliwych kanałów.

- Wszystko po to, aby dotrzeć do jak największej grupy odbiorców. Wyświetlany jest wizerunek dziecka oraz podawane są szczegółowe informacje na temat wyglądu dziecka - wyjaśniła policjantka.

