"Drogowego recydywistę" szybka jazda kosztowała pięć tysięcy. Stracił też prawo jazdy

Prokuratura umorzyła śledztwo w sprawie zatrzymania Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika w Pałacu Prezydenckim. Schronili się u Andrzeja Dudy, by nie trafić do więzienia. Prezydent miał przewidzieć możliwość wejścia policji do pałacu i zakazał współpracownikom stawiania oporu.