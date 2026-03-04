Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Zimowe IO 2026
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Opole

Przegląd bez oglądania auta. 200 zarzutów dla diagnostów i pośredników

Fałszywe przeglądy aut wyceniali na 1000 euro
Diagności wystawiali fałszywe przeglądy, zatrzymano cztery osoby
Źródło: Opolska policja
Potwierdzali przeglądy aut na podstawie samych zdjęć. Czterech diagnostów i dwóch pośredników usłyszało łącznie blisko 200 zarzutów. Koszt takiego "badania" wynosił - jak podaje policja - blisko tysiąc euro.

Policjanci z wydziału do walki z korupcją komendy wojewódzkiej w Opolu otrzymali informację o tym, że na Dolnym Śląsku diagności mogą mogą potwierdzać przeglądy techniczne aut bez ich oglądania.

Przez kilka miesięcy zbierali informacje. Ustalili, że ten proceder trwał cztery lata

"Czterech diagnostów z województwa dolnośląskiego poświadczało nieprawdę w dokumentacji dotyczącej badań technicznych pojazdów. Potwierdzali, że samochód jest sprawny, nie widząc go nawet na oczy" - informuje opolska policja.

Jak podaje policja, diagności "przeglądy" robili tylko na podstawie zdjęć auta, tabliczki znamionowej, licznika i dowodu rejestracyjnego. Nie za darmo. Brali pieniądze, wystawiali zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego i wpisywali wszystko do systemu Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców.

1000 euro za fikcyjny przegląd

"Głównymi zleceniodawcami było dwóch mężczyzn w wieku 22 i 24 lat. To oni dostarczali diagnostom zdjęcia pojazdów i przekazywali pieniądze. Klientów na 'szybkie badania' zdobywali za pomocą mediów społecznościowych, oferując pomoc przy 'trudnych' autach. Ich usługa kosztowała blisko 1000 euro" - dodają policjanci.

Fałszywe przeglądy aut wyceniali na 1000 euro
Fałszywe przeglądy aut wyceniali na 1000 euro
Źródło: Opolska policja

Diagności z zarzutami

24 lutego policjanci zatrzymali czterech diagnostów w wieku od 35 do 54 lat. W trakcie przeszukań stacji diagnostycznych i mieszkań zatrzymanych funkcjonariusze znaleźli m.in. dokumentację, związaną z fałszywymi przeglądami, gotówkę, telefony komórkowe oraz dane z systemów diagnostycznych.

Śledczy przedstawili im ponad 100 zarzutów, dotyczących przyjęcia korzyści majątkowej. Za popełnione przestępstwa grozi im do 10 lat pozbawienia wolności.

22-latek i 24-latek usłyszeli z kolei blisko 100 zarzutów, dotyczących wręczania łapówek. Im również grozi do 10 lat więzienia. Jak ustalili opolscy śledczy, mężczyźni mogli mieć na swoim koncie również wyłudzanie danych w celu zawierania polis ubezpieczeniowych.

Policja rozbiła biznes na fałszywych przeglądach
Policja rozbiła biznes na fałszywych przeglądach
Źródło: Opolska policja

Sprawa prowadzona pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Opolu. Śledczy nie wykluczają kolejnych zatrzymań.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Opracowała Svitlana Kucherenko

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Opolska policja

Udostępnij:
Tagi:
Województwo dolnośląskiesamochodyDiagnostaSąd
Czytaj także:
Irański okręt typu Jamaran (zdjęcie ilustracyjne)
Irański okręt zatopiony. Wielu rannych i zaginionych
Świat
Bomby termobaryczne Iranu, radary USA, płonący Izrael. Eskalacja fałszu
Bomby termobaryczne Iranu, radary USA, płonący Izrael. Eskalacja fałszu
Zespół autorów
Gabriela SieczkowskaMichał IstelZuzanna Karczewska
Teheran po atakach USA i Izraela
Relacja Polki z Teheranu. "Całą noc bombardowali"
Świat
Doha, Katar
Czarne chmury nad branżą. Te firmy ucierpią najbardziej
BIZNES
Mojtaba Khamenei
Media: syn Chameneiego wybrany na najwyższego przywódcę Iranu. Kim jest
Świat
Dwie osoby wpadły pod lód (zdjęcie ilustracyjne)
Załamał się pod nim lód. Płetwonurkowie szukają mężczyzny
Szczecin
imageTitle
Szkło na drodze. "To pachnie sabotażem"
EUROSPORT
Analogi GLP-1 pomagają osobom chorym na otyłość w redukcji masy ciała
Zeszła ze 128 kilogramów do 66. "Pierwszy raz od lat nie zjadłam obiadu do końca"
Zuzanna Kuffel
Na miejscu pojawili się saperzy
Arsenał w lesie, pilnowali go w dzień i w nocy
Poznań
TUSK KTO NIE MUSI, NIECH NIE LECI
Tusk o wysłaniu samolotu na Bliski Wschód
Polska
Zarzuty i areszt po wtargnięciu do Centrum Usług Społecznych (zdj. ilustracyjne)
Obrażał urzędników i im groził. Zarzuty i areszt dla 50-latka
WARSZAWA
boeing 737 - Przemyslaw Szablowski shutterstock_1338528011
LOT organizuje transport ewakuacyjny turystów
BIZNES
28-letni obywatel Kolumbii został aresztowany na trzy miesiące
Brutalnie pobił kobietę w centrum miasta. Areszt dla podejrzanego
Łódź
imageTitle
Okulary u Świątek. Ich funkcja zaskakuje
EUROSPORT
Protest w Iraku. Ali Chamenei nie żyje. Iran
Ciało zostanie wystawione na trzy dni. Tak pożegnają Chameneiego
Świat
Amerykańskie wsparcie dla sił kurdyjskich w Iraku
Kurdowie "aktywnie" dozbrajani. CNN: planują operację w Iranie
Świat
Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, Paulina Henning-Kloska
"Trzy kluczowe kwestie" i "test dla koalicji". Kulisy spotkania liderów
Zespół autorów
Arleta ZalewskaKonrad PiaseckiMarcin Złotkowski
imageTitle
Czołowy skoczek świata nie może opuścić Dubaju. Konkurs za dwa dni
EUROSPORT
Z magazynu zniknęły tysiące zegarków elektronicznych
Zniknęło 2200 zegarków, są warte 770 tysięcy złotych
Wrocław
Po wyżu wkracza niżowe monstrum
Czekają nas perturbacje. W prognozie widać niżowe monstrum
Arleta Unton-Pyziołek
shutterstock_1552911047
Konflikt eskaluje, gaz drożeje
BIZNES
Larnaka, Cypr
Amerykanie ewakuują część personelu dyplomatycznego z Cypru
Świat
Tragiczny wypadek w Kończycach Wielkich
Zjechał z drogi i uderzył w drzewo. 21-latek nie żyje
Katowice
Lucrezia Stefanini
Imiona rodziców i zdjęcie broni w wiadomości. Tenisistka zastraszana
EUROSPORT
Kazimierz, Kraków
"Żyję tu od urodzenia, nie wyobrażam sobie wyprowadzki". Ma czas do końca marca
Anna Winiarska
Przemysław Czarnek, Jarosław Kaczyński, Mateusz Morawiecki, Marek Kuchciński
"Nazwisko zostało wybrane". To ma być "nie czarny, a stalowy koń"
Zespół autorów
Arleta ZalewskaKonrad PiaseckiMarcin Złotkowski
pap_20240704_0EZ 92 Izraelski samolot F-35 przelatuje nad południowym Libanem, widziany z północnego Izraela, 4 lipca 2024 r.
Walki nad Teheranem. F-35 zestrzelił irański myśliwiec
RELACJA
Autor niepokojących wpisów został zatrzymany przez policję
Pisał, że sprawca zbrodni w Kadłubie "zmotywował go do działania"
Trójmiasto
pieniądze kasa pln portfel shutterstock_2684073217
Tyle naprawdę zarabiają Polacy. Nowe dane
BIZNES
imageTitle
Brutalny faul, zaskakujące żądanie w jego kraju
EUROSPORT
Zwiń opisWięcej

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica