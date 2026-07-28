Opole Podpalił partnerce samochód i przez rok się nad nią znęcał. Sąd aresztował 38-latka Oprac. Svitlana Kucherenko |

Coraz więcej przypadków przemocy domowej wobec kobiet w Polsce. Eksperci wskazują, gdzie szukać pomocy (materiał z lutego 2025 r.) Źródło wideo: Renata Kijowska/Fakty TVN Źródło zdj. gł.: Opolska policja

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Do zatrzymania 38-latka doszło w ubiegłym tygodniu. Według opolskiej policji, mężczyzna w okresie od stycznia 2025 roku do lipca 2026 roku znęcał się fizycznie i psychicznie nad mieszkającą z nim partnerką.

"Podejrzany pod wpływem alkoholu wszczynał awantury domowe, wyzywał kobietę, niszczył należące do niej rzeczy, a także popychał ją, szarpał i uderzał. Groził jej również pozbawieniem życia oraz zniszczeniem samochodu" - opisuje Komenda Miejska Policji w Opolu.

38-latek z zarzutami przemocy i gróźb Źródło zdjęcia: Opolska policja

Śledczy ustalili także, że 19 lipca mężczyzna naruszył nietykalność cielesną kobiety. Z kolei pod koniec maja miał zabrać jej samochód w celu krótkotrwałego użycia. Tego samego dnia, według ustaleń policjantów, spowodował u partnerki obrażenia ciała, używając wobec niej siły fizycznej.

Spłonął samochód wart 60 tysięcy złotych

Kolejne zdarzenie miało miejsce 20 lipca. "Tego wieczoru 38-latek podpalił samochód należący do swojej partnerki. W wyniku pożaru pojazd o wartości około 60 tysięcy złotych spłonął całkowicie" - dodaje policja.

Policjanci ustalili również, że mężczyzna dwukrotnie groził pozbawieniem życia koleżance swojej partnerki. Dopiero wtedy kobieta zdecydowała się złożyć zawiadomienie i powiadomić policjantów.

Policja zatrzymała 38-latka Źródło zdjęcia: Opolska policja

Usłyszał sześć zarzutów

38-latek usłyszał sześć zarzutów, dotyczących między innymi znęcania się fizycznego i psychicznego, spowodowania obrażeń ciała, zaboru pojazdu w celu krótkotrwałego użycia, zniszczenia mienia oraz kierowania gróźb karalnych.

Sąd zastosował wobec podejrzanego tymczasowe aresztowanie na okres trzech miesięcy. Za zarzucane przestępstwa mężczyźnie grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.

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