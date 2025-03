Pożar kompleksu hotelowo-rekreacyjnego pod Opolem Źródło: TVN24

Strzelnica nie była wystarczająco często sprzątana - to główny wniosek z opinii biegłych na temat pożaru strzelnicy w Chrząstowicach pod Opolem. Do tragedii doszło w listopadzie 2022 roku, zginęły wtedy cztery osoby.

Do tragicznego w skutkach pożaru doszło 16 listopada 2022 roku w Chrząstowicach pod Opolem. Ogień zajął budynek strzelnicy należącej do kompleksu hotelowo-rekreacyjnego. W kulminacyjnym momencie akcji z ogniem walczyło 70 strażaków. W tragedii zginęła instruktorka i trzech mężczyzn, którzy korzystali ze strzelnicy.

Pożar strzelnicy przy hotelu Źródło: TVN24

Z nagrań z monitoringu i zeznań świadków wynikało, że pożar został poprzedzony eksplozją. Po blisko 2,5 roku prokuratura otrzymała od biegłych opinię wskazującą na przyczynę pożaru.

Jest opinia biegłych

- Według biegłych przyczyną pożaru było niesprzątanie pomieszczenia strzelnicy czy też braki systematycznego sprzątania, co doprowadziło do nagromadzenia się pozostałości powystrzałowych na podłodze tej strzelnicy. Te pozostałości stanowiły później źródło ognia na skutek najprawdopodobniej oddania przypadkowego strzału na podłogę. Te pozostałości się zajęły gwałtownie ogniem i doprowadziły do jego gwałtownego rozprzestrzeniania się po pomieszczeniu strzelnicy - poinformował Stanisław Bar, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Opolu.

W pożarze zginęły cztery osoby, dwie zostały ranne Źródło: TVN24

Opolska prokuratura czeka jeszcze na opinię biegłego z zakresu budownictwa.

Jak dodaje Bar, teraz prokurator oceni czy w kontekście poczynionych ustaleń są podstawy, by wiązać zaistnienie tego staniu faktycznego, który doprowadził do pożaru z konkretną osobą.

Pożar hotelu ze strzelnicą. Służby wyjaśniają, jak doszło do pożaru Źródło: opolska policja