W pożarze zginęły cztery osoby. "Strzelnica nie była sprzątana"

Do tragicznego w skutkach pożaru doszło 16 listopada 2022 roku w Chrząstowicach pod Opolem. Ogień zajął budynek strzelnicy należącej do kompleksu hotelowo-rekreacyjnego. Zginęła instruktorka i trzech mężczyzn, którzy korzystali ze strzelnicy.
Jak poinformował Konrad Korzeniowski, zastępca prokuratora okręgowego w Opolu, po trwającym prawie trzy lata śledztwie Adam R. usłyszał zarzut sprowadzenia zdarzenia zagrażającego życiu lub zdrowiu wielu osób lub mieniu wielkich rozmiarów.
Podejrzany w dniu tragedii prowadził zajęcia na strzelnicy jako instruktor. Korzeniowski zastrzega, że w trakcie nadal prowadzonego śledztwa zakres zarzucanych Adamowi R. czynów może się zmienić. Mężczyźnie grozi do 10 lat więzienia.
Ocenią jeszcze budynek i drogi ewakuacyjne
Według biegłych powołanych przez prokuraturę strzelnica nie była sprzątana wystarczająco często, dlatego na jej terenie mogły zgromadzić się niedopalone pozostałości prochu z wystrzelonych pocisków.
Prokuratura zleciła już wykonanie dodatkowych opinii obejmujących m.in. ocenę projektu budynku, materiałów wykorzystanych do budowy strzelnicy czy organizację drogi ewakuacyjnej z obiektu.
Autorka/Autor: MAK/tok
Źródło: PAP, TVN24
Źródło zdjęcia głównego: TVN24