W pożarze zginęły cztery osoby. "Strzelnica nie była sprzątana"

Pożar kompleksu hotelowo-rekreacyjnego pod Opolem Źródło: TVN24

Do tragicznego w skutkach pożaru doszło 16 listopada 2022 roku w Chrząstowicach pod Opolem. Ogień zajął budynek strzelnicy należącej do kompleksu hotelowo-rekreacyjnego. Zginęła instruktorka i trzech mężczyzn, którzy korzystali ze strzelnicy.

Jak poinformował Konrad Korzeniowski, zastępca prokuratora okręgowego w Opolu, po trwającym prawie trzy lata śledztwie Adam R. usłyszał zarzut sprowadzenia zdarzenia zagrażającego życiu lub zdrowiu wielu osób lub mieniu wielkich rozmiarów.

Podejrzany w dniu tragedii prowadził zajęcia na strzelnicy jako instruktor. Korzeniowski zastrzega, że w trakcie nadal prowadzonego śledztwa zakres zarzucanych Adamowi R. czynów może się zmienić. Mężczyźnie grozi do 10 lat więzienia.

W pożarze zginęły cztery osoby, dwie zostały ranne Źródło: TVN24

Ocenią jeszcze budynek i drogi ewakuacyjne

Według biegłych powołanych przez prokuraturę strzelnica nie była sprzątana wystarczająco często, dlatego na jej terenie mogły zgromadzić się niedopalone pozostałości prochu z wystrzelonych pocisków.

Prokuratura zleciła już wykonanie dodatkowych opinii obejmujących m.in. ocenę projektu budynku, materiałów wykorzystanych do budowy strzelnicy czy organizację drogi ewakuacyjnej z obiektu.

Pożar strzelnicy przy hotelu Źródło: TVN24

Pożar hotelu ze strzelnicą. Służby wyjaśniają, jak doszło do pożaru Źródło: opolska policja

