Byli w klubowych barwach, zebrali się na parkingu. "Przygotowywali się do starcia z przeciwnikami"

W sobotę, 21 lutego, policjanci z Opola i Brzegu pojawili się w miejscu zbiórki kibiców jednej z drużyn, którym był parking brzeskiego marketu.
Wylegitymowali 32 osoby w barwach jednego z klubów. Byli to mieszkańcy powiatów: oławskiego, namysłowskiego, nyskiego i brzeskiego. Pojazdy, którymi się przemieszczali zostały sprawdzone pod kątem niebezpiecznych przedmiotów i substancji zabronionych.
Po zakończeniu czynności na parkingu policjanci w dalszym ciągu monitorowali przejazd kibiców.
"Zdecydowana reakcja zapobiegła ustawce"
"Dzięki sprawnemu rozpoznaniu środowiska pseudokibiców oraz skutecznej współpracy funkcjonariusze z Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu, Komendy Powiatowej Policji w Brzegu i Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji w Opolu udaremnili konfrontację pomiędzy pseudokibicami Śląska Wrocław a Odry Opole. Zwolennicy jednej z drużyn przygotowywali się do starcia z przeciwnikami. Szybka i zdecydowana reakcja funkcjonariuszy zapobiegła ich ustawce" - podkreśla w komunikacie opolska policja.
Opracowała Svitlana Kucherenko
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: Policja Brzeg