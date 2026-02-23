Byli w klubowych barwach, zebrali się na parkingu. "Przygotowywali się do starcia z przeciwnikami"

Brzeg (woj. opolskie) Źródło: Google Maps

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

W sobotę, 21 lutego, policjanci z Opola i Brzegu pojawili się w miejscu zbiórki kibiców jednej z drużyn, którym był parking brzeskiego marketu.

Pseudokibice zatrzymani na parkingu Źródło: Policja Brzeg

Wylegitymowali 32 osoby w barwach jednego z klubów. Byli to mieszkańcy powiatów: oławskiego, namysłowskiego, nyskiego i brzeskiego. Pojazdy, którymi się przemieszczali zostały sprawdzone pod kątem niebezpiecznych przedmiotów i substancji zabronionych.

Funkcjonariusze powstrzymali starcie kiboli Źródło: Policja Brzeg

Po zakończeniu czynności na parkingu policjanci w dalszym ciągu monitorowali przejazd kibiców.

"Zdecydowana reakcja zapobiegła ustawce"

"Dzięki sprawnemu rozpoznaniu środowiska pseudokibiców oraz skutecznej współpracy funkcjonariusze z Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu, Komendy Powiatowej Policji w Brzegu i Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji w Opolu udaremnili konfrontację pomiędzy pseudokibicami Śląska Wrocław a Odry Opole. Zwolennicy jednej z drużyn przygotowywali się do starcia z przeciwnikami. Szybka i zdecydowana reakcja funkcjonariuszy zapobiegła ich ustawce" - podkreśla w komunikacie opolska policja.

OGLĄDAJ: TVN24 HD

Opracowała Svitlana Kucherenko