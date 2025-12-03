17-latek groził chłopcu pobiciem, ten zabierał oszczędności mamy i babci

wyd

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Kilka dni temu do policji w Brzegu zgłosiły się dwie kobiety, które zauważyły, że od dłuższego czasu znikały im z domu pieniądze. Starsza z kobiet zorientowała się, że brakuje jej 10 tysięcy złotych, natomiast młodszej zniknęło 2,5 tysiąca euro.

Policjanci ustalili, co stało się z pieniędzmi. Związek ze sprawą miał 17-letni mieszkaniec Brzegu.

"Młody mężczyzna od czerwca groził pobiciem 12-letniemu synowi jednej z poszkodowanych. Chłopiec z obawy o własne zdrowie wynosił oszczędności należące do jego mamy i babci. Podejrzany przez minione pół roku wymusił od nieletniego ponad 20 tysięcy złotych" - informuje brzeska policja w komunikacie.

17-latek odpowie przed sądem Źródło: KPP Brzeg

Przyznał się

Śledczy ustalili tożsamość podejrzewanego i zatrzymali nastolatka w mieszkaniu. 17-latek usłyszał zarzut kradzieży rozbójniczej, do którego się przyznał. Grozi mu teraz kara do 10 lat więzienia.

OGLĄDAJ: TVN24 HD