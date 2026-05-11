Opole Wyprzedzanie na wzniesieniu, zderzenie czterech aut. Sześć osób rannych Oprac. Svitlana Kucherenko

Do zdarzenia doszło w powiecie głubczyckim

Do wypadku doszło w sobotę, 9 maja, przed godziną 14 na drodze powiatowej między miejscowościami Bogdanowice a Bogdanowice Kolonia.

"Ze wstępnych ustaleń pracujących na miejscu policjantów ruchu drogowego wynika, że kierujący pojazdem marki BMW 22-letni obywatel Turcji, doprowadził do zdarzenia z trzema innymi pojazdami" - informuje opolska policja.

Do wypadku doszło na drodze między miejscowościami Bogdanowice a Bogdanowice Kolonia Źródło: Opolska policja

Według funkcjonariuszy, kierowca zaczął wyprzedzać na wzniesieniu, po czym zderzył się z jadącym z naprzeciwka Audi oraz dwoma innymi samochodami jadącymi prawidłowo swoim pasem.

Sześć osób trafiło do szpitala

Łącznie w zdarzeniu brały udział cztery pojazdy, którymi podróżowało dziewięć osób. Sześć zostało przetransportowanych do szpitali.

Cztery auta zderzyły się pod Bogdanowicami Źródło: opolska policja

Głubczyccy policjanci pracują nad wyjaśnieniem okoliczności oraz przyczyn tego zdarzenia.

