Wyprzedzanie na wzniesieniu, zderzenie czterech aut. Sześć osób rannych
Do wypadku doszło w sobotę, 9 maja, przed godziną 14 na drodze powiatowej między miejscowościami Bogdanowice a Bogdanowice Kolonia.
"Ze wstępnych ustaleń pracujących na miejscu policjantów ruchu drogowego wynika, że kierujący pojazdem marki BMW 22-letni obywatel Turcji, doprowadził do zdarzenia z trzema innymi pojazdami" - informuje opolska policja.
Według funkcjonariuszy, kierowca zaczął wyprzedzać na wzniesieniu, po czym zderzył się z jadącym z naprzeciwka Audi oraz dwoma innymi samochodami jadącymi prawidłowo swoim pasem.
Sześć osób trafiło do szpitala
Łącznie w zdarzeniu brały udział cztery pojazdy, którymi podróżowało dziewięć osób. Sześć zostało przetransportowanych do szpitali.
Głubczyccy policjanci pracują nad wyjaśnieniem okoliczności oraz przyczyn tego zdarzenia.
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: Opolska policja