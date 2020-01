Klienci płacili za usługi seksualne, kobiety za to, że mogły je świadczyć przy drogach

Kontrola Komisji Nadzoru Finansowego w spółce GetBack ujawniła "poważne zastrzeżenia", ale mimo to zwlekała dwa miesiące z powiadomieniem prokuratury i Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Nie wpisała też GetBacku na listę ostrzeżeń publicznych, przez co naraziła inwestorów na straty - to główne tezy raportu Najwyższej Izby Kontroli o nieprawidłowościach w nadzorze KNF i organów państwa nad GetBackiem, do których dotarła "Gazeta Wyborcza". czytaj dalej »